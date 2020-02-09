"Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка

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"Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка

"Сельта" в домашнем матче 23-го тура Примеры обыграла "Севилью" (2:1).

В составе победителей голами отметились форвард Яго Аспас и Пионе Сист. Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле с первых минут и получил желтую карточку на 80-й минуте.

"Сельта" - "Севилья" - 2:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 23 - 0:1, Аспас, 78 - 1:1, Систо, 90+1 - 2:1.

"Сельта": Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88).

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), Окампос.

"Сельта" с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья" с 39 баллами занимает 4 место.

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