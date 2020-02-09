"Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка
"Сельта" в домашнем матче 23-го тура Примеры обыграла "Севилью" (2:1).
В составе победителей голами отметились форвард Яго Аспас и Пионе Сист. Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле с первых минут и получил желтую карточку на 80-й минуте.
"Сельта" - "Севилья" - 2:1 (0:1)
Голы: Эн-Несири, 23 - 0:1, Аспас, 78 - 1:1, Систо, 90+1 - 2:1.
"Сельта": Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88).
"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), Окампос.
"Сельта" с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья" с 39 баллами занимает 4 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14