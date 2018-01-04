В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Сельта" играет с "Барселоной".

После первого тайма счет ничейный - 1:1.

Стоит отметить, что "Сельта" забила "Барселоне" 12 голов за три последних сезона, больше любого другого клуба.

Напомним, что "кельты" обыграли каталонцев в двух предыдущих сезонах Ла Лиги на своем поле - 4:1 и 4:3, а в этом сезоне сыграли с грозным соперником вничью (2:2) на "Камп Ноу".

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