"Сельта" заключила долгосрочный контракт с хавбеком сборной Перу

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"Сельта" заключила долгосрочный контракт с хавбеком сборной Перу

"Сельта" купила хавбека сборной Перу Ренато Тапиа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, последним клубом, в котором выступал футболист был "Фейеноорд". Контракт 24-летнего игрока с "Сельтой" рассчитан до 2024 года. В клуб Тапиа перешел на правах свободного агента.

Летом прошлого года в перуанце был заинтересован "Локомотив". Однако футболист отказался переходить в московский клуб.

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