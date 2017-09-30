"Сельта" – "Жирона" - 3:3 (обзор)

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"Сельта" – "Жирона" - 3:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура испанской Примеры между "Сельтой" и "Жироной".

Не пропустите: "Сельта" и "Жирона" забили шесть голов на двоих, но сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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