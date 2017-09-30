"Сельта" – "Жирона" - 3:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура испанской Примеры между "Сельтой" и "Жироной".
Не пропустите: "Сельта" и "Жирона" забили шесть голов на двоих, но сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Бетис
|6
|12
|6
|Реал Мадрид
|6
|11
|7
|Леганес
|6
|10
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Леванте
|6
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|13
|Эспаньол
|6
|8
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Жирона
|7
|6
|16
|Лас Пальмас
|6
|6
|17
|Эйбар
|6
|6
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0