В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Селтик" на выезде сыграет с "Зенитом".

В первом поединке шотландский клуб победил дома со счетом 1:0.

Стоит отметить, что "Селтик" 10 раз из 10 последних раз проходил в следующую стадию еврокубка после победы в первом матче.

Матч "Зенит" - "Селтик" состоится сегодня, 22 февраля и начнется в 21:00 мск.

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