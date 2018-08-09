"Селтик" – АЕК - 1:1 (обзор)

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"Селтик" – АЕК - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Селтиком" и АЕКом (1:1).

Видео: "Селтик" – АЕК - 1:1.

Не пропустите: "Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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