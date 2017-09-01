"Селтик" арендовал форварда ПСЖ

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"Селтик" арендовал форварда ПСЖ

Нападающий ПСЖ Одсонн Эдуар стал игроком "Селтика", сообщает официальный сайт клуба.

19-летний француз будет играть в шотландской команде на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один год с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Эдуар выступал за "Тулузу" также на правах аренды, сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

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