"Селтик" арендовал хавбека "Челси" Мусонду
"Селтик" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Чарли Мусонды.
Шотландский клуб арендовал 21-летнего бельгийца замбийского происхождения на полтора года.
В этом сезоне Мусонда сыграл за "Челси" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.
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"Селтик" арендовал хавбека "Челси" Мусонду
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|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25