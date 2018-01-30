"Селтик" арендовал хавбека "Челси" Мусонду

Теги селтикчелсичарли мусонда

"Селтик" арендовал хавбека "Челси" Мусонду

"Селтик" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Чарли Мусонды.

Шотландский клуб арендовал 21-летнего бельгийца замбийского происхождения на полтора года.

В этом сезоне Мусонда сыграл за "Челси" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Ключевой игрок "Селтика" не сыграет с "Зенитом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов