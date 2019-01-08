"Селтик" арендовал у ПСЖ молодого американца

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"Селтик" арендовал у ПСЖ молодого американца

Нападающий ПСЖ Тимоти Веа продолжит карьеру в "Селтике". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клубы провели переговоры и договорились об аренде молодого игрока до конца сезона. 

К системе ПСЖ Веа присоединился в 2014 году и играл за юношеские команды в течение трёх сезонов.

В текущем сезоне он провел два матча в Лиге 1 и забил 1 гол.

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