"Селтик", "Астана", "Русенборг" и "Шериф" вышли во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Сегодня состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Селтик" - "Алашкерт" - 3:0, первый матч - 3:0
Голы: Дембеле, 6 - 1:0, Дембеле, 19 - 2:0 (пенальти), Форрест, 35 - 3:0.
Удаление: Шимунович, 11 ("Селтик").
"Сутьеска" - "Астана" - 0:2, первый матч - 0:1
Голы: Деспотович, 38 - 0:1, Мужиков, 65 - 0:2.
"Русенборг" - "Валюр" - 3:1, первый матч - 0:1
Голы: Бендтнер, 55 - 1:0 (пенальти), Трондсен, 72 - 2:0, Сигурдссон, 85 - 2:1 (пенальти), Бендтнер, 90+4 - 3:1 (пенальти).
Удаление: Педерсен, 90+3 ("Валюр").
"Шериф" - "Торпедо" (Кутаиси) - 3:0, первый матч - 1:2
Голы: Бадибанга, 9 - 1:0, Жоалиссон, 40 - 2:0, Жоалиссон, 55 - 3:0.
"Карабах" - "Олимпия" - 0:0, первый матч - 1:0
Удаление: Гайич, 90+5 ("Олимпия").
"Зриньски Мостар" - "Спартак" (Трнава) - 1:1, первый матч - 0:1
Голы: Годал, 15 - 0:1, Тодорович, 58 - 1:1.
Не пропустите: Сара Кохан - модель и новая девушка Чичарито. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"
-
Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"
-
Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019
-
Милевский останется без клуба
-
"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону
-
Появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон
-
Руководство ПСЖ готово продать Неймара
-
Перотти: "Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас"
-
В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду
-
"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы
-
Сарри намерен продать хавбека "Челси"
-
Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством Сердючки
-
Моуринью доволен игрой Погба на ЧМ-2018
-
Бенитес мог возглавить сборную Испании на ЧМ-2018
-
"Барселона" готовит солидное предложение по Азару
-
Рабьо определился со своим следующим клубом
-
Лопетеги принял решение по будущему Себальоса и Льоренте
-
Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018
-
Девич остался без работы