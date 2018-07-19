"Селтик", "Астана", "Русенборг" и "Шериф" вышли во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов

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"Селтик", "Астана", "Русенборг" и "Шериф" вышли во второй квалификационный раунд Лиги ЧемпионовСегодня состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Селтик" - "Алашкерт" - 3:0, первый матч - 3:0

Голы: Дембеле, 6 - 1:0, Дембеле, 19 - 2:0 (пенальти), Форрест, 35 - 3:0.

Удаление: Шимунович, 11 ("Селтик").

"Сутьеска" - "Астана" - 0:2, первый матч - 0:1

Голы: Деспотович, 38 - 0:1, Мужиков, 65 - 0:2.

"Русенборг" - "Валюр" - 3:1, первый матч - 0:1

Голы: Бендтнер, 55 - 1:0 (пенальти), Трондсен, 72 - 2:0, Сигурдссон, 85 - 2:1 (пенальти), Бендтнер, 90+4 - 3:1 (пенальти).

Удаление: Педерсен, 90+3 ("Валюр").

"Шериф" - "Торпедо" (Кутаиси) - 3:0, первый матч - 1:2

Голы: Бадибанга, 9 - 1:0, Жоалиссон, 40 - 2:0, Жоалиссон, 55 - 3:0.

"Карабах" - "Олимпия" - 0:0, первый матч - 1:0

Удаление: Гайич, 90+5 ("Олимпия").

"Зриньски Мостар" - "Спартак" (Трнава) - 1:1, первый матч - 0:1

Голы: Годал, 15 - 0:1, Тодорович, 58 - 1:1.

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