"Селтик" дома громит "Хартс"

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"Селтик" дома громит "Хартс"

В матче первого тура чемпионата Шотландии "Селтик" на своём поле без труда победил "Хартс" со счётом 4:1. Таким образом, команда Брендана Роджерса продлила свою беспроигрышную серию в шотландском первенстве до 49 игр.

"Селтик" – "Хартс" - 4:1

Голы: Гриффитс, 29 - 1:0, Синклер, 51 - 2:0, Гриффитс, 63 - 3:0, Макгрегор, 73 - 4:0, Гонсалвеш, 84 - 4:1.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Биттон, Тирни, Браун, Нтшам (Армстронг, 87), Форрест, Макгрегор (Рогич, 75), Синклер, Гриффитс (Хэйес, 67).

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Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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