"Селтик" дома громит "Хартс"

В матче первого тура чемпионата Шотландии "Селтик" на своём поле без труда победил "Хартс" со счётом 4:1. Таким образом, команда Брендана Роджерса продлила свою беспроигрышную серию в шотландском первенстве до 49 игр.

"Селтик" – "Хартс" - 4:1

Голы: Гриффитс, 29 - 1:0, Синклер, 51 - 2:0, Гриффитс, 63 - 3:0, Макгрегор, 73 - 4:0, Гонсалвеш, 84 - 4:1.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Биттон, Тирни, Браун, Нтшам (Армстронг, 87), Форрест, Макгрегор (Рогич, 75), Синклер, Гриффитс (Хэйес, 67).

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