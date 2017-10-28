"Селтик" дома не сумел обыграть "Килмарнок"

В рамках 11-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на своём поле довольствовался лишь ничьей в матче с "Килмарноком".

"Селтик" – "Килмарнок" - 1:1

Голы: Гриффитс, 43 - 1:0, Джонс, 60 - 1:1.

"Селтик": Гордон, Айер, Люстиг, Тирни, Нтчам (Армстронг, 62), Битон, Рогич, Робертс (Синклэйр, 30), Куасси, Гриффитс, Джонстон (Дембеле, 72).

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