"Селтик" - "Хиберниан" - 2:2 (обзор)

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"Селтик" - "Хиберниан" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Хибернианом".

Не пропустите: "Селтик" теряет очки в матче с "Хибернианом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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