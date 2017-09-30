"Селтик" - "Хиберниан" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Хибернианом".
Не пропустите: "Селтик" теряет очки в матче с "Хибернианом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25