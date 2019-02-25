"Селтик" хочет пригласить экс-тренера "Манчестер Юнайтед"

"Селтик" хочет пригласить бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Дэвида Мойеса, сообщает Sportsmail.

По информации источника, в 55-летнем шотландце клуб видит замену для Брендана Роджерса, которого зовут в "Лестер".

Мойес ранее возглавлял "Престон Норт Энд", "Эвертон", "МЮ", "Реал Сосьедад", "Сандерленд" и "Вест Хэм".

По итогам 27 туров "Селтик" лидирует в чемпионате Шотландии, опережая идущий вторым "Рейнджерс" на 8 очков.

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