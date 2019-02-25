"Селтик" хочет пригласить экс-тренера "Манчестер Юнайтед"
"Селтик" хочет пригласить бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Дэвида Мойеса, сообщает Sportsmail.
По информации источника, в 55-летнем шотландце клуб видит замену для Брендана Роджерса, которого зовут в "Лестер".
Мойес ранее возглавлял "Престон Норт Энд", "Эвертон", "МЮ", "Реал Сосьедад", "Сандерленд" и "Вест Хэм".
По итогам 27 туров "Селтик" лидирует в чемпионате Шотландии, опережая идущий вторым "Рейнджерс" на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|27
|63
|2
|Рейнджерс
|27
|55
|3
|Абердин
|27
|50
|4
|Килмарнок
|27
|46
|5
|Харт оф Мидлотиан
|27
|44
|6
|Хиберниан
|27
|38
|7
|Сент-Джонстон
|27
|38
|8
|Мотеруэлл
|27
|36
|9
|Ливингстон
|27
|34
|10
|Данди
|27
|18
|11
|Гамильтон Академикалс
|27
|18
|12
|Сент-Миррен
|27
|14