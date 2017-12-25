"Селтик" и "Брайтон" пока не договорились по трансферу Дембеле

"Селтик" опроверг информацию о переходе французского нападающего Мусса Дембеле в "Брайтон", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, шотландский клуб не устроило предложение англичан в размере 20 миллионов евро и хочет получить на три миллиона больше.

В этом сезоне 21-летний Дембеле провел за "Селтик" 17 матчей и забил 8 голов.

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