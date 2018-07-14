"Селтик" и "Рейнджерс" поспорят за защитника "Ахмата"

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"Селтик" и "Рейнджерс" поспорят за защитника "Ахмата"

"Селтик" и "Рейнджерс" поспорят за защитника "Ахмата" Милада Мохаммади, сообщает британская пресса.

Шотландские гранды впечатлены выступлением игрока сборной Ирана на ЧМ-2018 и готовы подписать его текущим летом.

Сумма возможного трансфера оценивается в 2,3 миллиона евро.

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