"Селтик" и "Рейнджерс" поспорят за защитника "Ахмата" Милада Мохаммади, сообщает британская пресса.

Шотландские гранды впечатлены выступлением игрока сборной Ирана на ЧМ-2018 и готовы подписать его текущим летом.

Сумма возможного трансфера оценивается в 2,3 миллиона евро.

Не пропустите: "Ахмат" объявил об уходе бразильского защитника. | http://soccernews.ru