"Селтик" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью

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"Селтик" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью

В рамках 22-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" принимал "Рейнджерс". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге дерби завершилось нулевой ничьей.

"Селтик" – "Рейнджерс" - 0:0

"Селтик": Гордон, Боята, Тирни, Люстиг, Макгрегор, Браун, Айер, Армстронг, Форрест, Синклэйр (Нтчам, 72), Дембеле (Гриффитс, 61).

"Рейнджерс": Фодерингэм, Алвеш (Бейтс, 18), Уилсон, Джон, Маккрори, Уиндасс, Холт, Кандеяш, Кранчар (Пенья, 80), Тавернье, Морелос (Эррера, 89).

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Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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