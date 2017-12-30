"Селтик" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью
В рамках 22-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" принимал "Рейнджерс". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге дерби завершилось нулевой ничьей.
"Селтик" – "Рейнджерс" - 0:0
"Селтик": Гордон, Боята, Тирни, Люстиг, Макгрегор, Браун, Айер, Армстронг, Форрест, Синклэйр (Нтчам, 72), Дембеле (Гриффитс, 61).
"Рейнджерс": Фодерингэм, Алвеш (Бейтс, 18), Уилсон, Джон, Маккрори, Уиндасс, Холт, Кандеяш, Кранчар (Пенья, 80), Тавернье, Морелос (Эррера, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25