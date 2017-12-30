"Селтик" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью

В рамках 22-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" принимал "Рейнджерс". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге дерби завершилось нулевой ничьей.

"Селтик" – "Рейнджерс" - 0:0

"Селтик": Гордон, Боята, Тирни, Люстиг, Макгрегор, Браун, Айер, Армстронг, Форрест, Синклэйр (Нтчам, 72), Дембеле (Гриффитс, 61).

"Рейнджерс": Фодерингэм, Алвеш (Бейтс, 18), Уилсон, Джон, Маккрори, Уиндасс, Холт, Кандеяш, Кранчар (Пенья, 80), Тавернье, Морелос (Эррера, 89).

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