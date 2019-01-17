"Селтик" интересуется хавбеком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей привлёк внимание "Селтика", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, шотландский гранд заинтересован в аренде 22-летнего хавбека, который в этом сезоне испытывает дефицит игровой практики.

Однако "красные дьяволы" не спешат расставаться с игроком в виду возможного ухода из клуба Маруана Феллаини.

В текущем сезоне Мактоминей сыграл за "МЮ" всего 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

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