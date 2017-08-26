"Селтик" на своём поле не сумел одолеть "Сент-Джонстон"
В рамках четвёртого тура чемпионата Шотландии "Селтик" сенсационно дома сыграл вничью с "Сент-Джонстоном".
"Селтик" – "Сент-Джонстон" - 1:1
Голы: Маклин, 39 - 0:1, Макгрегор, 79 - 1:1.
"Селтик": Гордон, Ралстон (МакГрегор, 61), Лустиг, Биттон, Тирни, Браун, Нтшам (Армстронг, 46), Форрест (Хэйес, 46), Рогич, Синклер, Гриффитс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25