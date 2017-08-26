"Селтик" на своём поле не сумел одолеть "Сент-Джонстон"

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"Селтик" на своём поле не сумел одолеть "Сент-Джонстон"

В рамках четвёртого тура чемпионата Шотландии "Селтик" сенсационно дома сыграл вничью с "Сент-Джонстоном".

"Селтик" – "Сент-Джонстон" - 1:1

Голы: Маклин, 39 - 0:1, Макгрегор, 79 - 1:1.

"Селтик": Гордон, Ралстон (МакГрегор, 61), Лустиг, Биттон, Тирни, Браун, Нтшам (Армстронг, 46), Форрест (Хэйес, 46), Рогич, Синклер, Гриффитс.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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