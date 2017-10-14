"Селтик" на своём поле одолел "Данди"

В рамках девятого тура чемпионата Шотландии "Селтик" дома одержал минимальную победу над "Данди" благодаря голу Оливье Нтчама в середине второго тайма.

"Селтик" - "Данди" - 1:0

Гол: Нтчам, 61 - 1:0.

"Селтик": де Врис, Гамбоа (Айер, 80), Биттон, Бойата, Тирни, Куасси (Л. Хендерсон, 67), Нтчам, Робертс, МакГрегор, Синклер, Гриффитс (Дембеле, 76).

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