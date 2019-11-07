"Селтик" на выезде обыграл "Лацио", ЧФР в меньшинстве удержал победу над "Ренном"

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"Селтик" на выезде обыграл "Лацио", ЧФР в меньшинстве удержал победу над "Ренном"

"Селтик" обыграл "Лацио" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В другом матче группы E ЧФР минимально обыграл "Ренн".

"Лацио" - "Селтик" - 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 7 - 1:0, Форрест, 38 - 1:1, Нтшам, 90+5 - 1:2.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Вавро (Бериша, 82), Луис Фелипе, Лукас (Лулич, 58), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо, Иммобиле, Хони (Луис Альберто, 58).

"Селтик": Форстер, Жюльен, Эльхамед (Биттон, 83), Айер, Браун, Форрест (Бауэр, 89), Хэйес, Макгрегор, Кристи (Нтшам, 77), Эль-Юнусси, Эдуар.

ЧФР - "Ренн" - 1:0 (0:0)

Гол: Рондон, 87.

ЧФР: Арлаускис, Боли, Камора, Буркэ, Петелеу (Хобан, 74), Дяк (Пэун, 89), Кулио, Джокович, Бордеяну, Л.Траоре (Рондон, 71), Омрани.

"Ренн": Сален, Да Силва, А.Траоре, Гнаньон, Мауасса, Гренье, Юну (Гбохо, 66), Буриго (Гитан, 84), Ньянг, Дель Кастильо (Сьебатше, 66), Рафинья.

Положение команд в группе E: "Селтик" - 10, ЧФР - 9, "Лацио" - 3, "Ренн" - 1.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лацио опять позорится в еврокубках . Только Иммобиле тащит

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