"Селтик" на выезде обыграл "Лацио", ЧФР в меньшинстве удержал победу над "Ренном"
"Селтик" обыграл "Лацио" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
В другом матче группы E ЧФР минимально обыграл "Ренн".
"Лацио" - "Селтик" - 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле, 7 - 1:0, Форрест, 38 - 1:1, Нтшам, 90+5 - 1:2.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Вавро (Бериша, 82), Луис Фелипе, Лукас (Лулич, 58), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо, Иммобиле, Хони (Луис Альберто, 58).
"Селтик": Форстер, Жюльен, Эльхамед (Биттон, 83), Айер, Браун, Форрест (Бауэр, 89), Хэйес, Макгрегор, Кристи (Нтшам, 77), Эль-Юнусси, Эдуар.
ЧФР - "Ренн" - 1:0 (0:0)
Гол: Рондон, 87.
ЧФР: Арлаускис, Боли, Камора, Буркэ, Петелеу (Хобан, 74), Дяк (Пэун, 89), Кулио, Джокович, Бордеяну, Л.Траоре (Рондон, 71), Омрани.
"Ренн": Сален, Да Силва, А.Траоре, Гнаньон, Мауасса, Гренье, Юну (Гбохо, 66), Буриго (Гитан, 84), Ньянг, Дель Кастильо (Сьебатше, 66), Рафинья.
Положение команд в группе E: "Селтик" - 10, ЧФР - 9, "Лацио" - 3, "Ренн" - 1.
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|4
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|Харт оф Мидлотиан
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|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
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|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
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|6
|4
|Бешикташ
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|4
|5
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|М
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|1
|Днепр Днепропетровск
|4
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|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
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|5
|5
|Утрехт
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|0
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|О
|1
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|4
|9
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|Спортинг Лиссабон
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|7
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|Паниониос
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|3
|5
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|0
|Группа E
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|О
|1
|Мидлсбро
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|2
|Вильярреал
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|3
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|4
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|5
|Айгалео ФК Афины
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|Группа F
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|Грацер АК
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|0
|Группа G
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|1
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|4
|5
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|0
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|О
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|9
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|4
|7
|3
|Алемания Аахен
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|4
|Зенит Санкт-Петербург
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|5
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