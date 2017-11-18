"Селтик" на выезде одолел "Росс Каунти"
В рамках 13-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях одержал минимальную победу над "Росс Каунти".
"Росс Каунти" – "Селтик" - 0:1
Гол: Гриффитс, 78 - 0:1.
"Селтик": Гордон, Боята, Тирни, Люстиг, Армстронг, Браун, Битон, Макгрегор (Хэйс, 65), Форрест (Гриффитс, 69), Синклэйр, Дембеле (Нтчам, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25