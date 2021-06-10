"Селтик" назвал имя нового главного тренера
Фото сайт "Селтика"
"Селтик" на своём официальном сайте объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.
Австралийский специалист заключил с шотландским клубом контракт до конца следующего сезона.
55-летний наставник сменил у руля "Селтика" Джона Кеннеди.
Постекоглу ранее работал только в Австралии, Греции и Японии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23