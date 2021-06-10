"Селтик" назвал имя нового главного тренера

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"Селтик" на своём официальном сайте объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.

Австралийский специалист заключил с шотландским клубом контракт до конца следующего сезона.

55-летний наставник сменил у руля "Селтика" Джона Кеннеди.

Постекоглу ранее работал только в Австралии, Греции и Японии.

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