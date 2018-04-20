"Селтик" не будет мешать уходу Роджерса в "Арсенал"
Владелец "Селтика" Дэрмот Дэсмонд готов отпустить наставника команды Брендана Роджерса в "Арсенал".
"Брендан - выдающийся человек и мы бы хотели, чтобы он остался, но мы не вправе кого-либо насильно удерживать в команде. Он волен делать все, что хочет, но надеюсь, что его любовь к "Селтику" не позволит ему покинуть команду" - приводит слова Дэсмонда Sportsmole.
Напомним, что сегодня Арсен Венгер заявил, что летом покинет "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25