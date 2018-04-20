"Селтик" не будет мешать уходу Роджерса в "Арсенал"

Владелец "Селтика" Дэрмот Дэсмонд готов отпустить наставника команды Брендана Роджерса в "Арсенал".

"Брендан - выдающийся человек и мы бы хотели, чтобы он остался, но мы не вправе кого-либо насильно удерживать в команде. Он волен делать все, что хочет, но надеюсь, что его любовь к "Селтику" не позволит ему покинуть команду" - приводит слова Дэсмонда Sportsmole.

Напомним, что сегодня Арсен Венгер заявил, что летом покинет "Арсенал".

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