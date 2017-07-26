"Селтик" не смог обыграть "Русенборг"

Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов шотландский "Селтик" дома сыграл в "сухую" ничью с норвежским "Русенборгом".

"Селтик" - "Русенборг" - 0:0

Напомним, "Ницца" и "Аякс" свой матч также сыграли вничью. | soccernews.ru