"Селтик" - обладатель Кубка Шотландии

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"Селтик" - обладатель Кубка Шотландии

"Селтик" в финале Кубка Шотландии одержал победу над "Мазервеллом".

Победу "кельтам" принесли точные удары Каллума МакГрегора и Жюля Оливье Нтшана.

Отметим, что "Селтик" стал обладателем Кубка в 38-й раз.

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2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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