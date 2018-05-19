"Селтик" - обладатель Кубка Шотландии

"Селтик" в финале Кубка Шотландии одержал победу над "Мазервеллом".

Победу "кельтам" принесли точные удары Каллума МакГрегора и Жюля Оливье Нтшана.

Отметим, что "Селтик" стал обладателем Кубка в 38-й раз.

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