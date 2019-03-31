"Селтик" обыграл "Рейнджерс" Джеррарда в матче шотландской Премьер-лиги

В матче 31-го тура шотландской Премьер-лиги "Селтик" обыграл "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард, со счетом 2:1.

Счет был открыт на 27-й минуте, отличился форвард "Селтика" Одсонн Эдуард. Через несколько минут гости остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Альфредо Морелоса. В середине второго тайма "Рейнджерс" сумел сравнять счет благодаря голу Райан Кент. На 86-й минуте победу "кельтам" принес хавбек Джеймс Форрест.

"Селтик" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 73 очка. "Рейнджерс" находится на второй позиции, имея в активе 60 очков.

"Селтик" - "Рейнджерс" - 2:1 (1:0)

Голы: Эдуард, 27 - 1:0, Кент, 63 - 1:1, Форрест, 86 - 2:1

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