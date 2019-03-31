"Селтик" обыграл "Рейнджерс" Джеррарда в матче шотландской Премьер-лиги
В матче 31-го тура шотландской Премьер-лиги "Селтик" обыграл "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард, со счетом 2:1.
Счет был открыт на 27-й минуте, отличился форвард "Селтика" Одсонн Эдуард. Через несколько минут гости остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Альфредо Морелоса. В середине второго тайма "Рейнджерс" сумел сравнять счет благодаря голу Райан Кент. На 86-й минуте победу "кельтам" принес хавбек Джеймс Форрест.
"Селтик" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 73 очка. "Рейнджерс" находится на второй позиции, имея в активе 60 очков.
"Селтик" - "Рейнджерс" - 2:1 (1:0)
Голы: Эдуард, 27 - 1:0, Кент, 63 - 1:1, Форрест, 86 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|70
|2
|Рейнджерс
|30
|60
|3
|Килмарнок
|31
|54
|4
|Абердин
|31
|52
|5
|Харт оф Мидлотиан
|31
|50
|6
|Хиберниан
|31
|48
|7
|Мотеруэлл
|31
|43
|8
|Сент-Джонстон
|31
|41
|9
|Ливингстон
|31
|38
|10
|Гамильтон Академикалс
|31
|24
|11
|Сент-Миррен
|31
|20
|12
|Данди
|31
|18