"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги

"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и стал победителем Кубка шотландской лиги.

"Селтив" в 19-й раз стал обладателем Кубка лиги. Рекордсменом в этом турнире является "Рейнджерс" - 27 трофеев.

"Рейнджерс" - "Селтик" - 0:1 (0:0)

Гол: Жульен, 60.

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