"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и стал победителем Кубка шотландской лиги.
"Селтив" в 19-й раз стал обладателем Кубка лиги. Рекордсменом в этом турнире является "Рейнджерс" - 27 трофеев.
"Рейнджерс" - "Селтик" - 0:1 (0:0)
Гол: Жульен, 60.
А еще: Тухель прокомментировал победный матч с "Монпелье"| http://soccernews.ru
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