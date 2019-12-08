"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги

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"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги

"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и стал победителем Кубка шотландской лиги.

"Селтив" в 19-й раз стал обладателем Кубка лиги. Рекордсменом в этом турнире является "Рейнджерс" - 27 трофеев.

"Рейнджерс" - "Селтик" - 0:1 (0:0)

Гол: Жульен, 60.

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