"Селтик" обыграл "Сараево" в квалификации Лиги Чемпионов
Представляем результаты первых матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Арарат" (Армения) - АИК (Швеция) 2:1
Голы: Аветисян (пен), 3 - 1:0, Обаси, 39 - 1:1, Аветисян, 45 - 2:1
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Селтик" (Шотландия) 1:3
Голы: Оремуш, 29 - 1:0, Джонстон, 35 - 1:1, Эдуар, 51 - 1:2, Синклэйр, 85 - 1:3
"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0:0
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|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
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|4
|Црвена Звезда
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|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4