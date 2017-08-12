"Селтик" одержал минимальную победу над "Партиком"

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"Селтик" одержал минимальную победу над "Партиком"

В рамках второго тура чемпионата Шотландии "Селтик" на выезде одолел "Партик".

"Партик" – "Селтик" - 0:1

Гол: Нтчам, 25 - 0:1.

"Партик": Черны, Киоун, Бут, Тернбулл, Эллиот, Эдвардс, Бэнниган (Маккарти, 82), Бартон, Дулан (Стори, 58), Сэммон, Лоулесс (Эрскин, 64). 

"Селтик": Гордон, Шимунович, Люстиг, Тирни, Синклэйр, Нтчам (Армстронг, 78), Макгрегор (Рогич, 62), Браун, Форрест, Хэйс (Гриффитс, 62), Битон.

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Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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