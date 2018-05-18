"Селтик" огласил стоимость Тирни

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"Селтик" огласил стоимость ТирниЗащитник "Селтика" Киран Тирни может сменить клуб в конце текущего сезона.

Молодой талант сборной Шотландии заинтересовал ряд европейских грандов, среди которых "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Контракт шотландца с клубом рассчитан до 2023 года. "Селтик" готов отпустить игрока не менее чем за 34 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Шотландии Тирни сыграл 32 матча, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Читайте: "Атлетико" близок к подписанию защитника "Селтика" | http://soccernews.ru

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