"Селтик" огласил стоимость Тирни

Защитник "Селтика" Киран Тирни может сменить клуб в конце текущего сезона.

Молодой талант сборной Шотландии заинтересовал ряд европейских грандов, среди которых "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Контракт шотландца с клубом рассчитан до 2023 года. "Селтик" готов отпустить игрока не менее чем за 34 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Шотландии Тирни сыграл 32 матча, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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