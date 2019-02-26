"Селтик" определился с новым главным тренером команды

Теги селтиклестер ситинил леннон

"Селтик" определился с новым главным тренером команды

"Селтик" объявил на своем официальном сайте о назначении нового главного тренера Нила Леннона.

Ранее стало известно, что тренер, который руководил шотландским клубом, возглавил "Лестер".

Также известно, что в тренерский штаб Леннона войдут Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.

Контракт 47-летнего специалист рассчитан до конца сезона. Леннон уже руководил шотландским клубом с 2008 по 2014 год.

А еще:  "Лестер" представил нового главного тренера команды | http://soccernews.ru

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