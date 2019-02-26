"Селтик" определился с новым главным тренером команды
"Селтик" объявил на своем официальном сайте о назначении нового главного тренера Нила Леннона.
Ранее стало известно, что тренер, который руководил шотландским клубом, возглавил "Лестер".
Neil Lennon has been named #CelticFC manager until the end of the season. Neil will be joined by John Kennedy as assistant manager and Damien Duff as first team coach.— Celtic Football Club (@CelticFC) 26 февраля 2019 г.
Welcome home, Neil
➡️ https://t.co/zO4nUAJ6JB pic.twitter.com/CjBHAy1G3F
Также известно, что в тренерский штаб Леннона войдут Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.
Контракт 47-летнего специалист рассчитан до конца сезона. Леннон уже руководил шотландским клубом с 2008 по 2014 год.
А еще: "Лестер" представил нового главного тренера команды | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|26
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
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|12
|Лестер Сити
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|30
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|Бернли
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|27
|11