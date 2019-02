"Селтик" определился с новым главным тренером команды

"Селтик" объявил на своем официальном сайте о назначении нового главного тренера Нила Леннона.

Ранее стало известно, что тренер, который руководил шотландским клубом, возглавил "Лестер".

Neil Lennon has been named #CelticFC manager until the end of the season. Neil will be joined by John Kennedy as assistant manager and Damien Duff as first team coach.



Welcome home, Neil



