"Селтик" отклонил улучшенное предложение "Арсенала" по Тирни

Лондонский "Арсенал" не теряет надежд заполучить левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.

Ранее сообщалось, что "канониры" увеличили своё предложение по 22-летнему футболисту до 28 миллионов евро.

Однако, как стало известно Sky Sports, шотландский гранд ответил "Арсеналу" отказом.

В минувшем сезоне Тирни сыграл за "Селтик" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

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