"Селтик" отклонил улучшенное предложение "Арсенала" по Тирни
Лондонский "Арсенал" не теряет надежд заполучить левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Ранее сообщалось, что "канониры" увеличили своё предложение по 22-летнему футболисту до 28 миллионов евро.
Однако, как стало известно Sky Sports, шотландский гранд ответил "Арсеналу" отказом.
В минувшем сезоне Тирни сыграл за "Селтик" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
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|38
|57
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|Эвертон
|38
|54
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|Лестер Сити
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|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
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|Уотфорд
|38
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|12
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|49
|13
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|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
|38
|34
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