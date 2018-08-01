"Селтик" отстоял ничью в игре с "Русенборгом" и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ

Теги русенборгселтик

"Селтик" отстоял ничью в игре с "Русенборгом" и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧВ ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов норвежский "Русенборг" и шотландский "Селтик" сыграли в сухую ничью.

"Русенборг" - "Селтик" - 0:0, первый матч - 1:3

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышел и "Аякс". | soccernews.ru

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