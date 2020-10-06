"Селтик" перехватил трансферную цель "Спартака" и "Локомотива"

Уругвайский защитник "Милана" Диего Лаксальт перешел в "Селтик", сообщает официальный сайт шотландского клуба.

"Селтик" арендовал футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Спартак" и "Локомотив".

27-летний Лаксальт выступает за "Милан" с 2018 года, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Торино". Ранее играл за "Дефенсор Спортинг", "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая сыграл 24 матча.

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