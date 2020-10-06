"Селтик" перехватил трансферную цель "Спартака" и "Локомотива"
Уругвайский защитник "Милана" Диего Лаксальт перешел в "Селтик", сообщает официальный сайт шотландского клуба.
"Селтик" арендовал футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Спартак" и "Локомотив".
27-летний Лаксальт выступает за "Милан" с 2018 года, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Торино". Ранее играл за "Дефенсор Спортинг", "Интер", "Болонью", "Эмполи" и "Дженоа". За сборную Уругвая сыграл 24 матча.
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|6
|Наполи
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
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|Сассуоло
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