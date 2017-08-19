"Селтик" победил "Килмарнок", "Рейнджерс" и "Хартс" голов не забили
В рамках очередного тура чемпионата Шотландии свои матчи сыграли самые титулованные клубы страны - "Селтик" и "Рейнджерс".
"Килмарнок" – "Селтик" - 0:2
Голы: Форрест, 40 - 0:1, МакГрегор, 88 - 0:2.
"Селтик": Гордон, Ралстон, Айер, Тирни (Биттон, 70), Миллер, Браун, Рогич, Армстронг, МакГрегор, Бенью (Лустиг, 78), Форрест (Гриффитс, 69).
"Рейнджерс" – "Хартс" - 0:0
"Рейнджерс": Фодерингэм, Фабиу Кардозу, Уоллес, Тавернье, Алвеш, Дорранс (Харди, 72), Джек, Уиндасс (Кранчар, 53), Кандеяш, Морелос, Миллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25