"Селтик" победил "Килмарнок", "Рейнджерс" и "Хартс" голов не забили

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"Селтик" победил "Килмарнок", "Рейнджерс" и "Хартс" голов не забили

В рамках очередного тура чемпионата Шотландии свои матчи сыграли самые титулованные клубы страны - "Селтик" и "Рейнджерс".

"Килмарнок" – "Селтик" - 0:2

Голы: Форрест, 40 - 0:1, МакГрегор, 88 - 0:2.

"Селтик": Гордон, Ралстон, Айер, Тирни (Биттон, 70), Миллер, Браун, Рогич, Армстронг, МакГрегор, Бенью (Лустиг, 78), Форрест (Гриффитс, 69).


"Рейнджерс" – "Хартс" - 0:0

"Рейнджерс": Фодерингэм, Фабиу Кардозу, Уоллес, Тавернье, Алвеш, Дорранс (Харди, 72), Джек, Уиндасс (Кранчар, 53), Кандеяш, Морелос, Миллер.

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Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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