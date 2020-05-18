"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен
Руководство Шотландского Премьершипа сообщило о досрочном завершении сезона.
Чемпионом страны в девятый раз подряд стал лидировавший в турнирной таблице "Селтик". На втором месте оказался "Рейнджерс", третьим стал - "Мазервелла". Вылетел из высшего дивизиона "Хартс".
Для подсчета итогов, поскольку клубы успели провести разное число игр, была принята система среднего числа очков, набранных той или иной командой за игру.
⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you— Celtic Football Club (from ) (@CelticFC) May 18, 2020
Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 9️⃣#StayHomeStaySafe
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