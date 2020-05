"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен

Руководство Шотландского Премьершипа сообщило о досрочном завершении сезона.

Чемпионом страны в девятый раз подряд стал лидировавший в турнирной таблице "Селтик". На втором месте оказался "Рейнджерс", третьим стал - "Мазервелла". Вылетел из высшего дивизиона "Хартс".

Для подсчета итогов, поскольку клубы успели провести разное число игр, была принята система среднего числа очков, набранных той или иной командой за игру.

⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you



Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 9️⃣#StayHomeStaySafe