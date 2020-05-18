"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен

Теги селтик

"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен

Руководство Шотландского Премьершипа сообщило о досрочном завершении сезона.

Чемпионом страны в девятый раз подряд стал лидировавший в турнирной таблице "Селтик". На втором месте оказался "Рейнджерс", третьим стал -  "Мазервелла". Вылетел из высшего дивизиона "Хартс".

Для подсчета итогов, поскольку клубы успели провести разное число игр, была принята система среднего числа очков, набранных той или иной командой за игру.

Не пропустите: Селюк: "Василий Уткин связан с руководством "Локомотива"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года

"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов