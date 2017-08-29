"Селтик" продлил аренду вингера "Манчестер Сити"

"Селтик" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Манчестер Сити" Патрика Робертса.

Шотландский клуб арендовал 20-летнего футболиста до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что Робертс уже выступал за "Селтик" с февраля 2016 года по май 2017 года, сыграл 60 матчей и забил 17 голов.

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