"Селтик" проиграл "Астане", но вышел в Лигу чемпионов

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" обыграла "Селтик", но путевку в групповой раунд по сумме двух встреч завоевал шотландский клуб.

"Астана" Казахстан – "Селтик" Шотландия - 4:3 (1:1) - первый матч - 0:5

Голы: Айер, 26 (автогол) - 1:0, Синклэйр, 33 - 1:1, Мужиков, 48 - 2:1, Твумаси, 49 - 3:1, Твумаси, 69 - 4:1, Нтчам, 80 - 4:2, Гриффитс, 90 - 4:3

"Астана": Эрич, Постников, Шомко, Шитов, Аничич, Мужиков, Кляйнхайслер (Граховац, 13), Томасов (Бейсебеков, 46; Тагыберген, 81), Маевский, Твумаси, Кабананга.

"Селтик": Гордон, Браун, Тирни, Люстиг, Макгрегор (Рогич, 57), Айер, Форрест (Ралстон, 57), Нтчам, Синклэйр (Армстронг, 65), Битон, Гриффитс.

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