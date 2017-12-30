"Селтик" – "Рейнджерс" - 0:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Рейнджерс".
Не пропустите: "Селтик" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"
-
Лучшие голы декабря
-
Ибрагимович выбыл из строя на месяц
-
Энцо Зидан покинул "Алавес" и отправился в Швейцарию
-
Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"
-
Ходжсон поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Моуринью прокомментировал травму Лукаку
-
Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона
-
"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)
-
"Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги
-
Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
-
Себальос поссорился с Зиданом
-
"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)
-
Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов
-
"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года
-
Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ
-
Команда Моуринью впервые почти за 8 лет сыграла вничью трижды подряд
-
Муслин рассказал о причинах своего ухода из сборной Сербии
-
Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25