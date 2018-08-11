"Селтик" сенсационно проигрывает "Хартсу"

В рамках второго тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях неожиданно уступил "Хартсу" со счётом 0:1.

"Хартс" – "Селтик" - 1:0

Гол: Лафферти, 56 - 1:0.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Хендри, Тирни, Браун, Куасси (Рогич, 70), Хэйес (Форрест, 63), МакГрегор, Синклер, Гриффитс (Эдуар, 63).

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