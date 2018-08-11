"Селтик" сенсационно проигрывает "Хартсу"
В рамках второго тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях неожиданно уступил "Хартсу" со счётом 0:1.
"Хартс" – "Селтик" - 1:0
Гол: Лафферти, 56 - 1:0.
"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Хендри, Тирни, Браун, Куасси (Рогич, 70), Хэйес (Форрест, 63), МакГрегор, Синклер, Гриффитс (Эдуар, 63).
Не пропустите: Топ-6 клубов АПЛ по тратам в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" может пожертвовать семью игроками ради подписания звездного хавбека
-
"Барселона" держит в поле зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками
-
"Оренбург" - "Локомотив" - 1:0 (обзор)
-
"Локомотив" не смог забить в четвертом матче подряд нового сезона
-
В понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку
-
1
Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"
-
Лопетеги высказался о будущей конкуренции Наваса и Куртуа
-
Икарди определился со своим будущим
-
Скаут ЦСКА прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Ювентуса"
-
2
Текущим летом Облак отклонил возможность стать самым дорогим вратарем в истории футбола
-
"Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу
-
Кафельников иронически прокомментировал признание Жиго лучшим игроком в трех матчах "Спартака" подряд
-
Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитника
-
Роналдо госпитализирован в Испании
-
Дракслер может вернуться в Бундеслигу
-
В "Реале" остались недовольны заявлением Роналду
-
Рейнгольд: "Семак сошел с ума?"
-
1
"Барселона" интересуется хавбеками двух европейских топ-клубов
-
ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке"
-
Симеоне заинтересован в подписании форварда "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25