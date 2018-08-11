"Селтик" сенсационно проигрывает "Хартсу"

Теги селтикхарт оф мидлотиан

"Селтик" сенсационно проигрывает "Хартсу"

В рамках второго тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях неожиданно уступил "Хартсу" со счётом 0:1.

"Хартс" – "Селтик" - 1:0

Гол: Лафферти, 56 - 1:0.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Хендри, Тирни, Браун, Куасси (Рогич, 70), Хэйес (Форрест, 63), МакГрегор, Синклер, Гриффитс (Эдуар, 63).

Не пропустите: Топ-6 клубов АПЛ по тратам в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов