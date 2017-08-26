"Селтик" – "Сент-Джонстон" - 1:1 (обзор)

Теги селтиксент-джонстон

"Селтик" – "Сент-Джонстон" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Сент-Джонстоном".

Не пропустите: "Селтик" на своём поле не сумел одолеть "Сент-Джонстон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов