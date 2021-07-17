"Селтик" согласовал трансфер защитника "Рубина"

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"Селтик" согласовал трансфер защитника "Рубина" Фото: инстаграм РПЛ

Стали известны детали трансфера защитника "Рубина" Карла Старфельта в "Селтик".

"Старфельт перейдет в "Селтик" из "Рубина" на постоянной основе. Сделка закрыта, подтверждена. Никаких сомнений. 5 миллионов евро - компенсация за футболиста центра защиты.

Потребуется несколько дней, чтобы официальное объявление завершило процесс. Однако все сделано", - сообщает журналист Фабрицио Романо.

Старфельт выступает за "Рубин" с 2020 года. За это время он провел 42 игры и забил три гола.

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