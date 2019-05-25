"Селтик" стал обладателем Кубка Шотландии

"Селтик" обыграл "Хартс" и стал обладателем Кубка Шотландии.

На 52-й минуте игрок "Хартса" Райас Эдвардс открыл счет. Спустя 10 минут "Селтик" отыгрался с помощью Одсонна Эдуарда, а на 82-й минуте он оформил дубль.

"Хартс" - "Селтик" - 1:2

Голы: Эдвардс - 52 - 1:0, Эдуард, 62 (пен) - 1:1, Эдуард, 82 - 1:2.

"Селтик" является обладателем рекордного количества Кубка Шотландии. У них 39 трофеев.

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