"Селтик" стал обладателем Кубка Шотландии
"Селтик" обыграл "Хартс" и стал обладателем Кубка Шотландии.
На 52-й минуте игрок "Хартса" Райас Эдвардс открыл счет. Спустя 10 минут "Селтик" отыгрался с помощью Одсонна Эдуарда, а на 82-й минуте он оформил дубль.
"Хартс" - "Селтик" - 1:2
Голы: Эдвардс - 52 - 1:0, Эдуард, 62 (пен) - 1:1, Эдуард, 82 - 1:2.
"Селтик" является обладателем рекордного количества Кубка Шотландии. У них 39 трофеев.
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