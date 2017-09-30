"Селтик" теряет очки в матче с "Хибернианом"

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"Селтик" теряет очки в матче с "Хибернианом"

В рамках восьмого тура чемпионата Шотландии "Селтик" дома добился лишь ничьей в матче с "Хибернианом".

"Селтик" - "Хиберниан" - 2:2

Голы: Макгрегор, 15 - 1:0, Макгинн, 53 - 1:1, Макгинн, 77 - 1:2, Макгрегор, 80 - 2:2.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Бойата, Тирни, Нтшам, МакГрегор, Форрест (Робертс, 70), Рогич, Хэйес, Дембеле (Гриффитс, 61), Эдуар (Синклэйр, 46).

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