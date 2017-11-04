"Селтик" установил рекорд британского футбола

В рамках 12-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях разгромил "Сент-Джонстон" со счётом 4:0.

Таким образом, беспроигрышная серия подопечных Брендана Роджерса во внутренних турнирах достигла отметки в 63 матча. Как сообщает Goal.com, это новый рекорд британского футбола.

"Селтику" удалось в 63 играх одержать 56 побед и 7 раз сыграть вничью, забив при этом 183 гола. | http://soccernews.ru