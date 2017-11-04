"Селтик" установил рекорд британского футбола

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"Селтик" установил рекорд британского футбола

В рамках 12-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" в гостях разгромил "Сент-Джонстон" со счётом 4:0.

Таким образом, беспроигрышная серия подопечных Брендана Роджерса во внутренних турнирах достигла отметки в 63 матча. Как сообщает Goal.com, это новый рекорд британского футбола.

"Селтику" удалось в 63 играх одержать 56 побед и 7 раз сыграть вничью, забив при этом 183 гола. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
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