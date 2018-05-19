"Селтик" установил уникальное достижение

Теги селтикбрендан роджерс

"Селтик" установил уникальное достижение

"Селтик" установил уникальное достижение, сообщает Bleacher Report.

Благодаря сегодняшней победе в Кубке Шотландии подопечные Брендана Роджерса оформили второй подряд домашний требл.

"Селтик" стал первой командой в истории шотландского футбола, которой удалось это сделать. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов