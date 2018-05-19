"Селтик" установил уникальное достижение, сообщает Bleacher Report.

Благодаря сегодняшней победе в Кубке Шотландии подопечные Брендана Роджерса оформили второй подряд домашний требл.

"Селтик" стал первой командой в истории шотландского футбола, которой удалось это сделать. | http://soccernews.ru