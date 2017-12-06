"Селтик" уступил "Андерлехту", но сыграет в Лиге Европы

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Селтик" дома уступил "Андерлехту" из-за автогола Йозо Шимуновича. Впрочем это поражение не помешало "Селтику" занять третье место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы.

"Селтик" – "Андерлехт" - 0:1 (0:0)

Гол: Шимунович, 62 (автогол) - 0:1

"Селтик": Гордон, Шимунович, Тирни, Люстиг, Боята, Браун, Макгрегор, Армстронг (Нтчам, 46), Форрест, Синклэйр (Рогич, 46), Дембеле (Эдуар, 74).

"Андерлехт": Букс, Спайич, Обрадович, Аппиа (Бруно, 90), Мбоджи (Жозуэ Са, 75), Требель, Кумс, Ханни, Дендонкер, Геркенс (Теодорчик, 78), Оньекуру.

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