"Селтик" в 17-й раз в своей истории выиграл Кубок шотландской Лиги
В финальном матче Кубка шотландской Лиги "Селтик" победил "Мотеруэлл" и стал обладателем трофея в 17-й раз в своей истории.
"Селтик" - "Мотеруэлл" - 2:0 (0:0)
Голы: Форрест, 50 - 1:0, Дембеле, 60 - 2:0 (с пенальти)
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