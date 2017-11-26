"Селтик" в 17-й раз в своей истории выиграл Кубок шотландской Лиги

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"Селтик" в 17-й раз в своей истории выиграл Кубок шотландской Лиги

В финальном матче Кубка шотландской Лиги "Селтик" победил "Мотеруэлл" и стал обладателем трофея в 17-й раз в своей истории.

"Селтик" - "Мотеруэлл" - 2:0 (0:0)

Голы: Форрест, 50 - 1:0, Дембеле, 60 - 2:0 (с пенальти)

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