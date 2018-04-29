"Селтик" в 49-й раз стал чемпионом Шотландии
В матче 35-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" разгромил "Рейнджерс" со счетом 5:0 и обеспечил себе чемпионский титул.
Это чемпионство стало для клуба из Глазго седьмым подряд и 49-м в истории.
По числу титулов "Селтик" уступает только своему главному сопернику "Рейнджерс", который становился чемпионом 54 раза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|East Kilbride
|30
|78
|2
|Ист Стирлингсхайр
|30
|65
|3
|Спартанс
|30
|56
|4
|Стeрлинг Университет
|30
|53
|5
|Далбитти Стар
|30
|47
|6
|Cumbernauld Colts
|30
|47
|7
|BSC Glasgow
|30
|42
|8
|Gretna 2008
|29
|40
|9
|Гала Фэйридин
|30
|40
|10
|Эдинбург Университи
|30
|37
|11
|Сивил Сервис Строллерс
|30
|37
|12
|Вейл оф Лейтен ФК
|30
|37
|13
|Уайтхилл Велфэр
|29
|37
|14
|Хавик Роял Альберт
|30
|25
|15
|Селкирк
|30
|23
|16
|Престон Атлетик
|30
|16