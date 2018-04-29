"Селтик" в 49-й раз стал чемпионом Шотландии

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"Селтик" в 49-й раз стал чемпионом Шотландии

В матче 35-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" разгромил "Рейнджерс" со счетом 5:0 и обеспечил себе чемпионский титул.

Это чемпионство стало для клуба из Глазго седьмым подряд и 49-м в истории.

По числу титулов "Селтик" уступает только своему главному сопернику "Рейнджерс", который становился чемпионом 54 раза.

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